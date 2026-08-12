В Щелковской больнице впервые в регионе провели протезирование сустава пальца

В городе Фрязино специалисты Щелковской больницы провели уникальную для подмосковного региона операцию — протезирование сустава пальца. Пациенту 43 лет с повреждением фаланги установили современный протез от отечественного производителя.

Особенность импланта заключается в его конструкции: протез изготовлен преимущественно из силикона. Это делает его эластичным и долговечным, а также позволяет избежать увеличения веса пальца. Пациент практически не ощущает разницы между протезом и настоящим суставом.

Заведующий травматологическим отделением Тавриз Аббасов отметил, что двигательная активность восстанавливается сразу после операции. Однако первое время пациенту не рекомендуется нагружать прооперированную руку. После реабилитации врачи не запрещают никаких нагрузок, кроме отжиманий на кулаках и сильных ударов.