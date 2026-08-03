В Щелковской больнице появился новый ультразвуковой аппарат

В диагностическом отделении стационара второго уровня при Щелковской больнице появился новый ультразвуковой аппарат MyLab Omega. Его главное преимущество — мобильность: компактный прибор можно привезти прямо к постели больного.

Заведующая диагностическим отделением больницы Анастасия Гоголева рассказала, что приемное отделение пропускает огромный поток пациентов с самой разной патологией: сосудистой, хирургической, кардиологической. К ним поступают люди после ДТП со сложными сочетанными травмами, пациенты после крупных обширных операций.

Новый аппарат дает возможность проводить быструю диагностику непосредственно на месте: в реанимации, в шоковой палате или смотровой. Если пациенту нельзя двигаться, аппарат везут к нему.

MyLab Omega относится к экспертному классу и оснащен всеми видами датчиков. Он позволяет выявлять патологии внутренних органов здесь и сейчас. Аппарат работает в двух ключевых направлениях: общая диагностика и интраоперационная навигация. Второе направление помогает хирургам при проведении малоинвазивных вмешательств.

По словам заведующей, появление нового оборудования закрепляет за больницей статус учреждения, полностью обеспеченного ресурсами ультразвуковой диагностики как высокого, так и экспертного класса. Техника позволяет своевременно определять любую патологию, что критически важно для пациентов с жизнеугрожающими состояниями.

Медицинские организации Московской области продолжают оснащать современной диагностической техникой. Всего с начала 2026 года больницы региона получили более 80 современных аппаратов ультразвуковой диагностики. Медтехника закуплена благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.