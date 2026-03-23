В Щелково временно закрыли разворот под «Новым мостом

В городе Щелково на Пролетарском проспекте временно прекращен проезд автомобилей и проход пешеходов по развороту под «Новым мостом». Это решение принято в связи с капитальным ремонтом моста через реку Клязьму, по которому проходит трасса «Щелково–Фряново».
Подрядчик приступит к ремонту мостового перехода длиной 211,7 метра. Завершить все работы планируют уже в августе.
Водителям рекомендуется использовать другие развороты на дороге. Ближайший альтернативный разворот находится в 200 метрах на пересечении Пролетарского проспекта и 1-го Советского переулка.
