В Щелкове прошло первенство городского округа по плаванию «Звездная миля»

В городском округе Щелково в бассейне «Нептун» состоялось первенство по плаванию «Звездная миля». Соревнования были посвящены Дню космонавтики, в них участвовали воспитанники плавательного центра.

В финале первенства приняли участие почти 50 мальчиков и девочек, родившихся в период с 2011 по 2017 год. Им необходимо было проплыть разные дистанции вольным стилем на время. Младшие участники соревновались на дистанции 100 метров, а старшие — на 800 метров.

Такие заплывы в центре проводятся регулярно, чтобы юные пловцы могли улучшать свои результаты и поддерживать дух соперничества. Теперь те, кто показал наилучшие результаты, будут готовиться к городским соревнованиям, которые пройдут 21 апреля.