В Щелкове на улице Талсинской ремонтируют дорогу

В городском округе Щелково на улице Талсинской идет ремонт дорожного покрытия. Бригада из шести человек приступит к ликвидации более 120 квадратных метров ям и выбоин.

Как рассказал главный специалист муниципального учреждения «Информационный центр» Георгий Балахнин, ремонт проходит в несколько этапов. Сначала дорожники снимут изношенный и разрушенный слой асфальта толщиной 10–15 сантиметров. Затем поверхность тщательно очистят от пыли, грязи и влаги, чтобы новый материал лег максимально плотно. После этого рабочие уложат горячий асфальтобетон.

По словам Георгия, важно укладывать материал быстро, пока он не остыл, чтобы избежать образования пустот. Завершит процесс укладки асфальта рабочий с виброплитой, который тщательно уплотнит горячее покрытие, чтобы сделать его ровным и прочным.

Ремонт дороги планируют завершить в течение дня.