Школу № 5 для детей с ОВЗ в Щелкове капитально отремонтируют к 1 сентября

В городе Щелково продолжается капитальный ремонт школы № 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья, строительная готовность которой достигла 55%. Завершение работ запланировано на август 2026 года, сообщает пресс-служба регионального министерства стройкомплекса.

Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» за счет бюджетных средств.

«Сейчас на объекте 30 рабочих. Проводится устройство вентилируемого фасада, выполняются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей. Общая площадь здания — 2 153,1 кв. м», — информирует пресс-служба ведомства.

В процессе ремонта в здании 1958 года постройки обновят фасад, кровлю, инженерные сети и сантехнику, установят системы безопасности. Работы затронут все помещения, включая спортзал и пищеблок. Для школы закупят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.