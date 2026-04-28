В Щелкове устраняют последствия продолжительного снегопада

В городском округе Щелково не прекращается борьба с последствиями сильного снегопада, который продолжается уже второй день подряд. Муниципальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность на дорогах и тротуарах для транспорта и пешеходов.

На улице Парковой активно используется спецтехника. Трактор с щеткой тщательно убирает остатки снега, поддерживая чистоту на проезжей части и тротуарах.

«Снег идет без остановки, приходится работать практически круглосуточно. Сегодня, например, моя смена началась в 5 утра. Но мы справляемся, чтобы жители не чувствовали неудобств», — поделился тракторист Алексей.

В ближайшее время работы по уборке снега продолжатся на других центральных улицах города.