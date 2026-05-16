В Щелкове прошла акция по высадке деревьев «Сад памяти»

В микрорайоне Богородский городского округа Щелково состоялась экологическая акция «Сад памяти». Местные жители вместе с представителями управляющих компаний «Эдельвейс» и «ДомЖилСервис», сотрудниками отдела экологии и охраны окружающей среды, а также депутатом областной думы Владимиром Шапкиным приняли участие в мероприятии.

Участниками было высажено десять молодых красных кленов. Саженцы аккуратно пересадили в подготовленные ямы, а после высадки землю вокруг каждого дерева подсыпали и обильно полили.

Начальник отдела экологии Виталий Сорокин отметил: «Высадка деревьев стала символом памяти, заботы о будущем родного города и объединения жителей ради общей цели».

Участники мероприятия подчеркнули, что такие инициативы делают город уютнее и зеленее, а совместная работа укрепляет дружбу между соседями. Теперь в Богородском появятся новые аллеи из красных кленов, которые будут радовать не только нынешних, но и будущих жителей Щелкова.