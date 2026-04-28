В Щелкове продолжают устранять последствия непогоды

В городском округе Щелково вторые сутки не прекращается непогода. Из-за сильных порывистых ветров в районе продолжают падать деревья.

На Фряновском шоссе, вблизи деревни Костыши, спасатели, сотрудники «Мосавтодора» и лесной охраны убирают дерево, которое упало на проезжую часть и перекрыло одну из полос движения. Прибыв на место происшествия, они сразу же достали бензопилы и начали распиливать дерево на мелкие части, чтобы убрать их с дороги.

Уже через 15 минут проезд по трассе был полностью восстановлен.

Несмотря на то что работы по устранению последствий непогоды продолжаются, оранжевый уровень опасности все еще сохраняется в регионе. Жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности: не находиться под деревьями и шаткими конструкциями. Автомобилистов просят воздержаться от поездок на личном транспорте.