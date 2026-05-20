В Щелкове продолжается акция «Сад памяти»

В городском округе Щелково на улице Институтской рядом с Чкаловским озером в сквере посадили десять кустов пурпурной ивы. Это мероприятие стало частью масштабной акции «Сад памяти», цель которой — озеленение территорий и сохранение исторической памяти.

Заместитель председателя Совета депутатов Марина Баева подчеркнула важность этой традиции: «Для нас посадка деревьев — хорошая традиция. Сегодня нам помогают служба благоустройства, волонтеры и, конечно же, местные жители, которые присутствуют здесь в нескольких поколениях, что особенно трогательно».

Жительница микрорайона Чкаловский Алина пришла на мероприятие вместе с маленьким сыном. Она уверена, что такие акции играют важную роль в воспитании подрастающего поколения.

Акция «Сад памяти» в Щелковском округе продолжается, впереди новые посадки и встречи неравнодушных жителей.