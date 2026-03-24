В Щелкове откроется выставка, посвященная первому отряду космонавтов

В Щелковском историко-художественном музее 24 марта в 12:00 начинает работу выставка «Первый отряд космонавтов». Посетители смогут ознакомиться с реликвиями, связанными с первыми покорителями космоса.

На выставке будут представлены подлинные фотографии космонавтов, информационные стенды с описанием их подготовки и подвигов, а также тематические значки, памятные знаки, коллекционные монеты и почтовые марки, посвященные космической программе.

Главный хранитель музея Ирина Богданова отметила, что особый интерес у посетителей вызывает уникальный документ — «Пожелание от летчиков-космонавтов комсомольцам Щелковского хлопчатобумажного комбината», написанное рукой Юрия Гагарина.

Также для гостей выставки будет транслироваться видео с кадрами документальной хроники «Юрий Алексеевич Гагарин. Первый полет человека в космос». Эти уникальные кадры позволяют заново пережить исторический момент и почувствовать гордость за достижения отечественной науки.

Выставка организована к 65-летию первого полета человека в космос и будет работать до конца апреля. Посетить ее можно ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 10:00 до 18:00. Возрастные ограничения: 6+.