В Щелкове начался ремонт одного из самых загруженных мостов

В городе Щелково на Пролетарском проспекте полным ходом идет реконструкция Нового моста. Рабочие займутся укреплением и ремонтом более чем 200 метров мостового пролета.

На данный момент специалисты устанавливают под мостом локальные очистные сооружения. Они нужны для очистки талой воды с дороги: только после фильтрации вода сможет попасть в реку.

Для установки очистных сооружений рабочие выкопали котлован и соорудили деревянную опалубку. Чтобы продолжить работу, они мощными насосами откачивают из котлована воду.

После завершения всех работ на мосту появятся специальные водосборники. Дождевая вода будет попадать на очистку перед тем, как стечь в реку Клязьму. Такая система улучшит экологическое состояние реки.

По окончании ремонта специалисты планируют укрепить мост, обновить его конструкции и благоустроить территорию. Завершить все работы предполагается в августе текущего года.

