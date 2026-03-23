Студенты из Наро-Фоминска победили на всероссийском конкурсе по иностранным языкам

С 18 по 21 марта 2026 года в Санкт-Петербурге прошел Х Всероссийский конкурс «Чемпионат по развитию иноязычных компетенций детей и молодежи «I LOVE RUSSIA»-2026». В конкурсе приняли участие молодые люди из разных регионов России, которые соревновались в различных языковых компетенциях.

По сообщению пресс-службы Министерства образования Московской области, регион представляли студенты Наро-Фоминского техникума Татьяна Ахальцева и Егор Тронин. Под руководством преподавателя Ирины Варфоломеевой они подготовили презентацию о родном крае на английском языке и заняли первое место в конкурсе.

Целью данного конкурса является формирование интереса у обучающихся к истории и культуре родного края, а также развитие навыков общения на иностранном языке.