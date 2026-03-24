В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» начало работу масштабное мероприятие в области охраны окружающей среды — Санкт-Петербургский международный экологический форум «Экология большого города — 2026». Форум, организованный Правительством Санкт-Петербурга и компанией «ЭкспоФорум-Интернэшнл» при поддержке Российского экологического общества, будет проходить до 25 марта.

Мероприятие является одним из ведущих в России конгрессно-выставочных событий, посвященных охране окружающей среды, рациональному природопользованию, а также демонстрации природоохранного оборудования и передовых технологий.

Деловая программа охватывает ключевые направления природоохранной деятельности и реализации национального проекта «Экологическое благополучие». Особое внимание уделяется экономике замкнутого цикла, совершенствованию системы экологического мониторинга, сохранению водных ресурсов, развитию природно-заповедного фонда и вопросам адаптации к изменениям климата.

В рамках форума запланировано более 60 мероприятий, среди которых специализированные конференции и отраслевые форумы. Ключевыми тематическими площадками станут:

Международная научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя»;

Международный экологический форум «День Балтийского моря»;

Промышленный технологический форум «Региональный экомониторинг и промышленная экология»;

Форум регионов «Российское экологическое общество: формируя интеллектуальную экоповестку».

