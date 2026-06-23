Мероприятие для юных волонтеров прошло в санатории Серпухова

23 июня по инициативе Центра милосердия собора святителя Николая Чудотворца на базе Малаховского противотуберкулезного санатория прошло спортивно-оздоровительное мероприятие для несовершеннолетних волонтеров, занятых плетением маскировочных сетей для нужд специальной военной операции. В рамках встречи был организован мастер-класс по голболу — инклюзивному виду спорта, где все игровые действия выполняются с завязанными глазами, что развивает слуховое восприятие, координацию и командное взаимодействие.

Мастер-класс провел Алексей Шипилов — капитан мужской сборной Московской области по голболу, главный тренер региональной сборной, мастер спорта Российской Федерации, общественный деятель и педагог с более чем 20-летним стажем. Организаторами и модераторами выступили волонтеры Сергей и Оксана Казанцевы, которые на систематической основе проводят для детей, проходящих реабилитацию в санатории, спортивные игры и соревнования, способствующие физической и социальной адаптации. После мастер-класса состоялись товарищеские матчи между детскими командами, а каждый участник был поощрен сладкими призами. Подобные встречи планируется проводить на регулярной основе в рамках социальных проектов Центра милосердия.