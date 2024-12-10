Церковь Петра Митрополита отремонтируют в Наро-Фоминске

Церковь Петра Митрополита в селе Петровском — это ценное архитектурное наследие, сохранившее дух своей эпохи. Однако время не щадит здание, и его состояние вызывает серьезные опасения. Сейчас на объекте ведутся комплексные работы: специалисты проводят научные исследования, разрабатывают проекты и занимаются укреплением конструкции.

Главная цель — сохранить исторический облик церкви. Каждая деталь, от старинных фресок до уникальных архитектурных элементов, проходит тщательную реставрацию. Это не просто ремонт — это борьба за сохранение культурной памяти для будущих поколений.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие культуры», поддерживаемой Министерством культуры Российской Федерации. Благодаря этим усилиям, одна из жемчужин архитектуры 18 века получит шанс на новую жизнь.

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