В РЖД напомнили правила безопасности на железной дороге

С начала года на переездах Московской железной дороги произошло 16 ДТП. Из них восемь — на территории Подмосковья. Жителям напомнили о правилах безопасности и призвали быть внимательными.

Как рассказали в областном МЖД, восемь ДТП в этом году произошло в Подмосковье, два — в Москве, еще два — в Орловской и по одному в Калужской, Брянской, Тульской и Смоленской областях.

Чаще всего ДТП происходили на малоинтенсивных участках, где водители часто пересекают пути на красный сигнал светофора.

Жителей призвали быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и сохранять бдительность вблизи путей.