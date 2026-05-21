Рыболовскую среднюю школу в деревне Морозово отремонтируют к 1 сентября

В деревне Морозово, дом 131ш, Раменского муниципального округа активно продолжается капитальный ремонт Рыболовской средней школы. Согласно информации, предоставленной пресс-службой министерства строительного комплекса региона, строительная готовность объекта уже превысила 80%.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы по обновлению социальной инфраструктуры Подмосковья, которая входит в национальный проект «Молодежь и дети».

На текущий момент на строительной площадке работает 70 специалистов и задействовано 2 единицы техники. Ведется широкий спектр работ: общестроительные и отделочные мероприятия, электромонтажные работы, ремонт фасада и кровли, а также монтаж инженерных коммуникаций.

Планируется, что обновленная Рыболовская средняя школа откроет свои двери 1 сентября 2026 года.