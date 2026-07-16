В Рузском округе выходит на финальный этап строительство новой котельной

В поселке Брикет строительство блочно-модульной котельной близится к завершению. Работы ведутся по государственной программе Московской области по обновлению системы теплоснабжения.

Заказчик — администрация Рузского городского округа, подрядчик — АО «Мособлтепло». Начало строительства пришлось на август 2024 года, окончание запланировано на октябрь 2026 года.

На текущий момент в поселке полностью выполнены монтаж и обвязка оборудования, завершены электромонтажные работы с подключением систем управления. Также проложены канализация и силовые электрические кабели.

Сейчас строители занимаются прокладкой труб системы отопления и последующей врезкой в действующую трассу. Далее предстоит прокладка труб водоснабжения.

Ранее на объекте завершили демонтаж старых конструкций, залили фундамент, начали монтаж модульных блоков и сборку дымовой трубы.

Новая котельная обеспечит теплоснабжением и горячим водоснабжением 580 жителей поселка. Все работы планируют завершить осенью, чтобы успешно встретить отопительный сезон.