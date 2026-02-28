В Рузском округе стартовала «Рузская рыбалка»

На льду Озернинского водохранилища собрались 57 рыболовов со всего региона. Они приехали побороться за звание лучшего и ценные призы.

Заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов дал торжественный старт соревнованиям. Он пожелал участникам «ни хвоста, ни чешуи» и отметил важность развития любительского спорта и активного отдыха на природе в Подмосковье.

Сразу после объявления старта команды приступили к подготовке лунок. Ловля продлится 2,5 часа. Победителей фестиваля ждут ценные подарки. Имена счастливчиков объявят в 14:00.

Текст, фото, видео: Екатерина Данилина.