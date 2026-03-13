В Рузском округе проходит финал Единой школьной лиги Московской области

В спортивном зале гимназии №1 города Руза собрались сильнейшие спортсмены из семи общеобразовательных комплексов Рузского округа. Они борются за главный приз и путевку на региональный уровень Единой школьной лиги Московской области.

Лига началась с баскетбольных матчей, затем эстафету приняли волейболисты. Сейчас проходит последний этап — соревнования по шахматам и футболу.

Учитель физкультуры Борис Маковеев, который также является тренером одной из команд, рад, что в округе впервые проходит такое масштабное спортивное событие. Он отметил, что команда гимназии по волейболу уже завоевала право представлять Рузский округ на региональном этапе.

Пока неизвестно, какие еще школы поедут защищать честь округа на области. Это станет известно 20 марта.