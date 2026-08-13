В Рузском округе открыли новый распределительный центр

В поселке Колюбакино Рузского городского округа открылся многофункциональный распределительный центр торговой сети «Магнолия». Компания ЗАО «Т и К Продукты» вложила более 500 миллионов рублей в проект, который реализовали на месте старого здания бывшего игольного завода.

На торжественное открытие приехали глава Рузского округа Александр Анатольевич Горбылев и председатель Совета депутатов округа Ирина Алексеевна Вереина.

«Мы давно хотели открыть мультитемпературный склад», — рассказал генеральный директор сети магазинов «Магнолия» Владислав Юрьевич Зуб. В результате модернизации и строительно-ремонтных работ площадь распределительного центра составила около восьми тысяч квадратных метров.

Теперь отсюда товары развозят по магазинам в Москве и ближнем Подмосковье. Распределительный центр работает на весь московский регион. На объекте создано 25 рабочих мест.