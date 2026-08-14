В Рузском краеведческом музее завершается капитальный ремонт

В здании Рузского краеведческого музея на улице Площадь Партизан, 14, подходит к концу капитальный ремонт. Преобразования коснулись как внешнего облика, так и внутренних помещений музея.

Заказчиком работ выступает сам Рузский краеведческий музей, а подрядчиком — ООО «Сантехмонтаж Руза-2». Завершить все работы планируется к 15 сентября.

На текущий момент рабочие заняты финальной отделкой внутренних помещений: стены, полы и потолки приобретают завершенный вид. Снаружи основные работы уже выполнены — обновлена крыша, фасад и оконные блоки.

Кроме того, на территории музея ведется укладка брусчатки. Дорожки и площадка перед зданием становятся аккуратными и ровными. Скоро обновленный музей будет готов снова принимать посетителей.