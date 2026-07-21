Рузский краеведческий музей капитально отремонтируют к 15 сентября

В Рузском краеведческом музее начался капитальный ремонт. Работы ведутся по графику, и здание претерпевает значительные изменения.

Заказчик — «Рузский краеведческий музей», подрядчик — ООО «Сантехмонтаж Руза-2». Завершить ремонт планируют к 15 сентября.

На данный момент выполнена предчистовая отделка помещений. Стены готовы к финальной отделке, и уже можно представить, как будут выглядеть будущие экспозиционные залы. На объект завезли материалы для кровли. Рабочие начали замену оконных блоков и приступили к фасадным работам.

Рузский краеведческий музей преображается как снаружи, так и изнутри.