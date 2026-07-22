В Рузской больнице женщине помогли забеременеть после диагностики и лечения

Жительница Подмосковья обратилась к акушеру-гинекологу с проблемой: она не могла забеременеть. Ольга Романовна Тезяева, врач женской консультации в поселке Тучково, изучила анализы пациентки и направила ее в Рузскую областную больницу для уточнения диагноза.

Заведующая гинекологическим отделением Елена Ивановна Медведева объяснила, что будет проведена процедура, которая поможет выявить причину проблемы и одновременно подействует как лечение. В маточные трубы введут йодосодержащий препарат, который обладает антибактериальным и обеззараживающим действием, а также может разрушить спайки.

После обследования пациентку отпустили домой уже в тот же день. Результат превзошел ожидания: вскоре Ирина забеременела.

Главный врач Рузской больницы Антон Владимирович Бондарев сказал: «Такие маленькие, но очень значимые победы мотивируют нас двигаться дальше, развиваться, внедрять новые технологии. Когда видишь счастливые глаза женщины, которая узнала, что станет мамой, — понимаешь: все не зря. Ради этого мы и работаем».