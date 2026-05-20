В Рузе завершился «Доброслет»: выбран лучший проект волонтеров

В Рузском городском округе прошел «Доброслет» — выездная летняя школа волонтеров. В течение двух дней участники изучали природу, жили на свежем воздухе, а также работали над проектами, направленными на улучшение экологии и развитие туризма.

На втором дне школьники защищали свои проекты перед экспертной комиссией. Пять команд представили оригинальные идеи, как сделать регион чище и привлекательнее. Среди предложенных проектов были: благоустройство зоны отдыха у воды в Тучково, создание спортивно-туристического кластера, строительство молодежного центра в Рузе, организация пространства у Горбовской ГЭС и строительство амфитеатра.

Комиссия внимательно слушала каждую презентацию, задавала вопросы и спорила. Было очевидно, что это не просто учебная игра, а серьезный конкурс идей, которые могут быть реализованы.

Победителем «Доброслета» стала команда «Поле чудес» с проектом, который объединяет четыре направления: общежитие для спортсменов, картинг-трасса, молодежное пространство и сап-станция. Эта идея создать полноценный спортивно-туристический кластер покорила членов комиссии.