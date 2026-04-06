В Рузе завершат модернизацию котельной «Промзона»

В городе Руза Московской области на котельной «Промзона» провели модернизацию. На объекте установили источники бесперебойного питания, дизель-генераторную установку и современные датчики, которые в режиме онлайн передают параметры в службу «Мособлтепло».

Ранее при отключении электроэнергии оборудование котельной полностью останавливалось, и прекращалась подача ресурсов жителям. Теперь ситуация изменилась.

Начальник котельных Рузского участка Ирина Городецкая рассказала: «Сначала включаются бесперебойники. Они нужны для того, чтобы в процессе запустилась дизель-генераторная установка. В дальнейшем котельная работает уже на ней».

Запаса топлива для дизель-генераторной установки в зимний период при самых сильных морозах хватает на 12 часов, но в процессе его можно пополнить. Для этих целей у ресурсоснабжающей организации всегда готовы машины. Даже если света не будет двое суток, оборудование не остановится. В теплое время года расход топлива немного сокращается — без дозаправки его хватает примерно на 20 часов.

Установленные системы успели доказать свою эффективность на практике. Во время недавних отключений электричества новое оборудование обеспечило бесперебойную работу котельной в течение 6 часов. Жители даже не заметили проблем с теплоснабжением и водоснабжением.

Котельная — один из ключевых объектов коммунальной инфраструктуры округа. Ее производительность составляет 40 Гкал/час. Тепло и горячую воду отсюда получают 15 социальных объектов и 76 многоквартирных домов, где живут 9,5 тысячи человек.