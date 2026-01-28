В Рузе убирают снег на автостанции

На автостанции в городе Руза проводится уборка снега. Специалисты «Мострансавто» работают над обеспечением комфортного передвижения пассажиров и автобусов.

Собранный снег сразу же грузят в самосвал и вывозят, чтобы не создавать препятствий для движения общественного транспорта. Сотрудники автостанции также активно участвуют в уборке, помогая коммунальщикам там, где тракторному ковшу трудно добраться.

Все работы ведутся аккуратно, без создания помех для автобусов. Поэтому общественный транспорт продолжает ходить по расписанию, без отмен.