В Рузе ремонтируют отмостку детского сада

На улице Профессиональной в городе Руза бригада из трех строителей ведет замену отмостки здания детского сада. Ремонт начался 10 июля 2026 года и должен завершиться к 31 августа того же года.

Заказчик — школа №2 Рузы, исполнитель — ООО «Ной». Сейчас строители снимают старый камень и подготавливают основание, выравнивая грунт по периметру здания. Затем последуют песчаная подушка, щебеночное основание и трамбовка.

Бригада работает аккуратно, чтобы новая отмостка не просела и не пошла трещинами. Отмостка — это не просто дорожка вокруг дома, а защита фундамента от сырости. После ремонта детский сад будет готов к любым осенним дождям.