В Рузе прошел третий этап соревнований по плаванию «Рузский фарватер

Во Дворце водных видов спорта в Рузе состоялся третий этап Московских областных соревнований по плаванию «Рузский фарватер». Директор центра развития плавания Анна Сергеевна Березина сообщила, что в мероприятии приняли участие почти тысяча детей из Московской области и соседних регионов, возраст участников — 11 лет и старше.

«Рузский фарватер» давно вышел за рамки местного соревнования и стал полноценным областным турниром с серьезной конкуренцией. На дорожках — юноши и девушки, которые уже умеют считать секунды и терпеть. Третий этап — это экватор соревнований, за которым последуют финалы и распределение мест в общем зачете.

Тренеры внимательно следят за временем, родители на трибунах переживают за своих детей, а спортсмены выкладываются на полную. «Рузский фарватер» — это не просто турнир, это кузница будущих чемпионов, которые через несколько лет будут соревноваться на всероссийских и международных соревнованиях.