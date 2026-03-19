В Рузе пройдет театральный фестиваль-конкурс «Рузский софит»

С 27 по 29 марта в Центре культуры и искусств Рузы состоится областной театральный фестиваль-конкурс «Рузский софит». Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Рузского муниципального округа.

В фестивале примут участие любительские театральные коллективы из Московской области, имеющие звания «Народный» или «Образцовый». Участники будут разделены на две возрастные категории: 12–18 лет и старше 18 лет. Конкурсная программа включает девять номинаций: классический, литературный, музыкальный, фольклорный театр, пластический театр, театр современной драматургии, театр малых форм, мультижанровый спектакль и современное прочтение классики.

Жюри фестиваля составят заслуженные деятели искусств и работники культуры РФ и Московской области. Оценивать выступления будут по таким критериям, как режиссерский замысел, исполнительское мастерство, сценография, музыкальное оформление, сценическая культура и соответствие номинации. Каждый параметр будет оцениваться по 10-балльной шкале.

По итогам фестиваля определят лауреатов I, II и III степени в каждой номинации и возрастной группе, а также обладателя Гран-при. Жюри также сможет учредить специальные дипломы за лучшие женские и мужские роли, режиссуру, сценографию, музыкальное решение, актерский ансамбль и сценические костюмы.

Лауреаты фестиваля получат возможность представить свои спектакли на площадках Московской области в рамках проекта «Рузские театральные сезоны» с полным техническим и рекламным обеспечением.