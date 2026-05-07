В Рузе открыли «Аллею Российского театрального общества»

Среди почетных гостей были председатель СТД РФ, народный артист РФ Владимир Машков и депутат Государственной думы, народный артист РФ Денис Майданов.

Владимир Машков выступил перед собравшимися и сказал: «Я очень хочу, чтобы в Рузе был хоть небольшой, но театр, а в каждой школе был хоть небольшой, но театральный кружок».

Денис Майданов ответил: «Я, как член партии „Единая Россия“, приму ваши пожелания как наказ, как призыв к действию».

Оба артиста обратились к собравшимся с теплыми словами, поздравив Рузу с наступающим Днем Победы. Они подчеркнули, что именно в таких городах живет настоящая Россия, хранящая память и традиции.

Одним из самых трогательных моментов церемонии стала высадка деревьев. И Владимир Машков, и Денис Майданов лично посадили свои деревья на новой Аллее. Теперь у каждого из них есть живой, растущий след в Рузе.