В Рузе и Одинцове приступили к устранению подтоплений после дождей

На фоне сильных дождей в некоторых округах Подмосковья появились подтопления. Сейчас специалисты проводят работы по устранению последствий непогоды, и, как сообщили в Минтрансе региона, все планируют завершить в ближайшее время.

В деревне Поречье Рузского округа размыло верхний слой покрытия у временного пешеходного моста. Это произошло из-за обильных осадков, но движение по мосту не перекрывали. Воду уже откачали, и дорожники начали укладывать новый слой из асфальтобетонной крошки. Завершить работы планируют к вечеру.

В деревне Подлипки Одинцовского округа пострадала обочина на Можайском шоссе. Там установили предупреждающие знаки и водоналивные блоки, сейчас идет откачка воды. Помимо этого, начались восстановительные работы на дорогах, ведущих к садовым товариществам «Березка», «Клин» и «Покровское», где также произошло размытие.

Жителям напомнили, что при возникновении опасной ситуации нужно звонить по номеру 112.