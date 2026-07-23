Более 80 участников из Подмосковья вышли в финал чемпионата «Абилимпикс»

Завершился отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2026 года. Более 80 участников из Московской области вышли в финал. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Соревнования проходили в очном формате в Московской области, Санкт-Петербурге и Вологодской области. В Подмосковье состязания приняли шесть колледжей и техникумов.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что чемпионат помогает участникам стать востребованными специалистами и реализовать себя в профессии. «Абилимпикс» стал инструментом поддержки людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр». Участниками станут конкурсанты, показавшие лучшие результаты на отборочном этапе.

Чемпионат организован Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».