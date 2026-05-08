Жителей Подмосковья приглаисли на голосование за главное дерево страны

По версии программы «Деревья — памятники живой природы» началось голосование за главное дерево России 2026 года. В конкурсе участвуют 78 деревьев-долгожителей со статусом памятника природы.

От Московской области в голосовании участвует сосна из памятника природы местного значения «Городской Бор г. Серпухова». В прошлом году это дерево, известное как «Жемчужина городского бора», было внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Проголосовать за подмосковную сосну можно до 1 августа на сайте программы.

Всероссийская программа «Деревья — памятники живой природы» учреждена Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ по инициативе Некоммерческого партнерства «Стратегический Альянс „Здоровый лес“» при поддержке Московского государственного университета леса и Федерального агентства лесного хозяйства.