Некоммерческое партнерство «Птицы и Люди» организовало V Всероссийские зимние соревнования по спортивной орнитологии «Птицы России — 2026». В Подмосковье информационную поддержку оказывает Министерство экологии региона.

«В Подмосковье активно развиваются новые виды спорта экологической направленности, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Не менее увлекательна и полезна спортивная орнитология».

Мероприятия включены во Всероссийский сводный календарный план мероприятий на 2026 год. Они направлены на развитие экологического образования детей и молодежи в образовательных организациях.

Согласно регламенту, в соревнованиях участвуют команды, которые фотографируют птиц в своих регионах. В состав команды может входить от двух до пяти участников. Среди возможных составов — школьные, студенческие, семейные и клубные команды. Также к участию приглашаются команды детских образовательных учреждений. Побеждает команда, которая сфотографирует и правильно определит наибольшее количество видов птиц.

Подробнее о том, как принять участие в соревнованиях, можно узнать по ссылке: https://birder.ru/news.php?extend.572.