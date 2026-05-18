В России стартовал экологический месячник по защите малых рек и водоемов

В России начала работу масштабная акция — Единые дни защиты малых рек и водоемов, которая продлится в течение месяца. Инициатором этого проекта выступила Сеть российских рек — объединение, созданное по инициативе волжского движения «Поможем реке». В состав организации вошли более ста общественных экологических организаций из двадцати трех регионов России.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул: «Водные ресурсы — одно из главных наших природных богатств». В Подмосковье протекает около четырех тысяч рек, и состояние водоемов находится на постоянном контроле Минэкологии. Ведется активная работа по расчистке водных объектов: на 2026 год запланировано начало работ по расчистке реки Копнинки, а также разрабатывается проектно-сметная документация по расчистке Гефсиманских и Скитских прудов, Вифанского водохранилища в Сергиево-Посадском округе.

Год за годом Единые дни защиты малых рек и водоемов набирают обороты. Одноразовые мероприятия перерастают в долгосрочные программы, а неравнодушные люди берут под свою опеку участки рек, следя за их чистотой. Минэкологии призывает жителей Подмосковья присоединяться к акциям по защите малых рек региона. Единые дни защиты малых рек и водоемов продлятся до 15 июня.