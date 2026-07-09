В России с 1 июля 2026 года начнет действовать закон о внесении в ЕГРН границ сельхозугодий

С 1 июля 2026 года вступил в силу закон, который вносит изменения в регулирование государственной регистрации недвижимости. Теперь в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) можно будет вносить сведения о границах сельскохозяйственных угодий.

Сельскохозяйственные угодья — это ценные земли, которые подлежат особой охране. К ним относятся пашни, сенокосы, пастбища, залежи и земли с многолетними насаждениями.

Изменения, внесенные в закон, обеспечат публичность и юридическую значимость информации о границах таких угодий. Это позволит учитывать эти данные при градостроительном зонировании, территориальном планировании, выделении и использовании участков.

«Данная инициатива направлена на повышение эффективности контроля за использованием сельхозугодий», — отметил заместитель руководителя Управления Егор Войтусенко. По его словам, переход к новой системе поможет минимизировать риски земельных споров, обеспечить прозрачность сделок и защитить ценные ресурсы от нецелевого использования.

Порядок установления и изменения границ сельскохозяйственных угодий установлен постановлением Правительства РФ от 28.11.2025 № 1943. Установление границ должно завершиться до 1 января 2028 года.