В России появится объединение «Росбиопром»

В России начинается масштабное объединение биотехнологической отрасли. В соответствии с указом президента страны формируется Научно-производственное объединение «Российская биологическая промышленная компания» — «Росбиопром». Новая структура будет создана на базе уже существующих предприятий и научных институтов, рассказал директор Щелковского биокомбината Олег Акилин.

В состав «Росбиопрома» войдут ведущие предприятия отрасли: Щелковский биокомбинат, биофабрики из Армавира, Ставрополя, Курска и Орла. Также к объединению планируют присоединить два научных института из Лосино-Петровского округа и Казани.

По словам Олега Акилина, перед отраслью стоит задача не просто заместить ушедшие аналоги, но и создать препараты, превосходящие мировые стандарты. «Наша задача — обеспечить рынок хорошими, качественными отечественными препаратами», — отметил он.

Каждая из шести биофабрик имеет свою специализацию. Объединение позволит взять лучшее от каждого предприятия и создать новые продукты.

Олег Акилин подчеркнул, что за последние пять лет Щелковский биокомбинат показал впечатляющую динамику: выручка выросла более чем в два раза, прибыль увеличилась более чем в четыре раза, разработано свыше десяти новых вакцин. После создания «Росбиопрома» амбициозные цели станут еще выше. В ближайшие пять лет перед объединением поставлены задачи: увеличить выручку и объем продаж более чем в два раза, нарастить прибыль более чем в два с половиной раза, вывести на рынок не менее двадцати пяти новых продуктов.