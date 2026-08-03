Подмосковье вошло в топ-3 по числу предприятий в железнодорожной сфере

Корпорация МСП сообщила, что в сфере железнодорожного транспорта в России работает почти 6,6 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Общая занятость в таких компаниях превысила 50 тысяч человек.

Порядка 3,9 тысяч предприятий занимаются перевозкой пассажиров и грузов. Около 2,7 тысяч обеспечивают работу железных дорог: производят рельсовые элементы и крепления, силовые агрегаты для жд-платформ, осуществляют ремонт локомотивов и подвижного состава, выполняют подрядные работы при строительстве вокзалов, обеспечивают питание в железнодорожных вагонах-ресторанах.

Топ-10 регионов по количеству предприятий малого и среднего бизнеса из железнодорожной отрасли включают Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Новосибирскую, Свердловскую, Челябинскую, Иркутскую и Ростовскую области, Краснодарский и Красноярский края.

Железнодорожные предприятия активно пользуются инструментами господдержки. Например, компания из Псковской области привлекла финансирование по специальной программе кредитования малых технологических компаний. Она выполняет работы по электроконтактной сварке рельсов на действующих объектах инфраструктуры и при строительстве новых железнодорожных путей в России и странах СНГ.

Общий объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса за 2025 год в рамках 223-ФЗ компаниями железнодорожной отрасли составил более 449,2 млрд рублей.