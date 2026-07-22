Подмосковные ОЭЗ вошли в топ самых эффективных в России

В России отмечают День особых экономических зон. В этот день в 2005 году был принят федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», который стал отправной точкой для развития инструмента привлечения инвестиций и создания современных производств.

В настоящее время в стране функционирует 62 особые экономические зоны, шесть из них находятся в Московской области. Среди них — ОЭЗ «Дубна», «Исток», «Кашира», «Ступино Квадрат», «Максимиха» и созданная в прошлом году ОЭЗ «Большой Серпухов».

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, особые экономические зоны Подмосковья остаются одними из наиболее эффективных инвестиционных площадок в стране. «Здесь реализуются высокотехнологичные проекты, создаются новые производства и рабочие места, развивается современная промышленная инфраструктура», — отметила она.

За 2025 год подмосковные особые экономические зоны вновь вошли в число наиболее эффективных в стране по итогам оценки Минэкономразвития России. ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна» получила 97% эффективности, «Исток» — 93%. Среди промышленно-производственных зон ОЭЗ «Кашира» набрала 93%, «Ступино Квадрат» — 89%, «Максимиха» — 71%.

Резиденты ОЭЗ получают расширенный пакет налоговых преференций, что позволяет компаниям сократить свои первоначальные вложения примерно на 30%. Для них действуют пониженные ставки налога на прибыль, а также отменяются налоги на имущество, транспорт и землю на разные периоды. Кроме того, компании освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС.

Информацию о площадках для реализации инвестиционных проектов в Московской области, в том числе на территории ОЭЗ, можно найти на инвестиционной карте Подмосковья.