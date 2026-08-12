День начала работы номера экстренных служб 112 отметили в России

12 августа в России отмечается день начала работы единого номера экстренных служб 112. Диспетчеры этой системы принимают тысячи звонков от жителей Подмосковья, оказавшихся в беде. Они фиксируют сообщения, уточняют детали и оперативно перенаправляют их в профильные службы.

Тревожная информация о пожарах и чрезвычайных ситуациях поступает в подразделения федеральной противопожарной службы и ГКУ МО «Мособлпожспас». Там ее принимают диспетчеры пожарно-спасательных частей. Эти ответственные работники готовы в любую минуту поднять по тревоге дежурный караул и направить пожарных и спасателей на помощь людям.

О своих трудовых буднях на пульте управления рассказала диспетчер 227-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Ольга Котыхова, чей стаж работы на этом месте составляет почти 10 лет. Она отметила, что в напряженной обстановке диспетчер должен оставаться спокойным, профессиональным, эмпатичным и интуитивно чувствовать ситуацию.

«В напряженной обстановке диспетчер должен оставаться спокойным, профессиональным, эмпатичным и интуитивно чувствовать ситуацию. Мы за считанные секунды должны понять суть события, успокоить заявителя, который зачастую находится в шоковом состоянии, а затем структурировать информацию и точно передать ее дежурному караулу», — поделилась Ольга Котыхова.