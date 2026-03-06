В России началось наблюдение за весенней миграцией птиц

В России стартовал очередной этап исследовательского проекта «Весна: день за днем», цель которого — наблюдение за весенней миграцией и другими явлениями в жизни птиц весной. Среди участников проекта выделяются подмосковные орнитологи и бердвотчеры, активно вовлеченные в исследование, организованное Союзом охраны птиц России.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул, что особое внимание уделяется редким видам, занесенным в Красную книгу региона. Он отметил: «В ближайшие недели следует ожидать возвращения белых аистов, серых сорокопутов, шилохвостей, серых уток и других».
Проект продлится до 31 мая. Чтобы принять участие, перейдите по ссылке.
