Жителей Подмосковья пригласили на голосование по выбору символов природы России

Президентский фонд природы запустил голосование, в ходе которого выберут 100 краснокнижных видов флоры и фауны, которые станут символами страны и отдельных регионов. Цель проекта — объединить знания об охраняемых видах растений и животных России и привлечь внимание к вопросам охраны дикой природы.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что проблема сокращения популяций редких видов продолжает оставаться актуальной.

«Ни для кого не секрет, что сокращение популяций многих редких видов продолжается, и к этой проблеме нужно привлекать внимание общественности», — подчеркнул он.

В Красную книгу Московской области занесены 680 объектов животного и растительного мира, нуждающихся в охране.

Участники голосования смогут выбрать виды в двух номинациях: «Национальные виды» и «Региональные виды». В первой номинации можно будет выбрать животных и растения, которые могут стать символами живой природы всей страны. Во второй — редкие и значимые представители природы конкретных субъектов России.

Подробности об условиях участия и сроках проведения голосования можно найти на портале.