В Подмосковье изменена процедура проведения торгов на транспортные перевозки

Комитет по конкурентной политике и Министерство транспорта Московской области внесли изменения в законодательство. Они касаются порядка проведения торгов на право осуществления перевозок. Новые правила будут закреплены в федеральном законе и начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Изменения внесены в Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Они предусматривают закрепление основных положений о едином порядке проведения торгов.

В конце 2025 года были приняты глобальные изменения в Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Они определяют единый порядок проведения имущественных торгов и участия предпринимателей в них в единой цифровой среде.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева отметила, что проведение электронных конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок позволит обеспечить прозрачность и публичность торгов, анонимность участников до даты проведения конкурса. Это также исключит риски, связанные с порчей или утратой документов заявки, и сократит расходы участников торгов на подготовку заявки в бумажной форме.

Комитет по конкурентной политике Подмосковья напоминает, что еженедельные обзоры законодательства можно найти на сайте ведомства, а также на странице «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья» в мессенджере «Макс».