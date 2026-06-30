В Рошальской больнице открылся обновленный пищеблок

В городе Рошаль Московской области завершен ремонт пищеблока местной больницы. Современное оборудование и качественная отделка создали комфортные условия для приготовления пищи.

Площадь обновленного пищеблока составляет 264 квадратных метра. Здесь появились мощные вытяжки, вместительные морозильные лари и холодильники, а также специальный лифт для быстрой передачи готовых блюд в отделения. Все оборудование, от кухонной утвари до профессиональных плит, выполнено из качественной нержавеющей стали.

Сейчас на кухне готовят завтраки, обеды и ужины для 123 пациентов. Возможности кухни позволяют ежедневно кормить до 500 человек. Повара умело справляются с большими объемами, готовя сотни котлет, пышные омлеты и нежные запеканки.

Продукты хранятся строго раздельно, а меню составляется с учетом лечебных диет. Два повара, три кухонных работника и заведующая производством Елена Николенко обеспечивают качественное питание для пациентов.

Коллектив признается, что работать в таких условиях — одно удовольствие. Пациенты уже оценили перемены и благодарят сотрудников за вкусную и полезную еду.