В Рошале женские бригады помогают очищать крыши от снега

В городе Рошаль активно идет уборка снега с кровель. Три бригады, включая одну, целиком состоящую из женщин, трудятся над очисткой крыш многоэтажных домов. Женщины работают в парах слаженно и с позитивом, несмотря на сложность задачи.

Под веселые разговоры работа кипит. Труженицы признаются, что страха высоты у них нет, ведь крыши ровные. Мокрый весенний снег поддается быстро, хотя и тяжелый. Напарник с рацией внизу контролирует процесс, следит за безопасностью прохожих и подсказывает, куда лучше сбрасывать снежные массы.

Начальник территориального участка «Рошальский» Сергей Соловьев подчеркивает, что коллектив очень ценит этих женщин за их труд. По его словам, они выполняют непростую работу, и коллеги всегда стараются окружать их вниманием и при необходимости приходить на помощь.

Коммунальные службы напоминают жителям о важности осторожности из-за риска внезапного схода снега. Следует обращать внимание на ограждения и внимательно смотреть по сторонам.