В Рошале возводят школу и детский сад

В городе Рошаль Московской области развернулось масштабное строительство. Здесь возводят школу, рассчитанную на 550 учеников, и детский сад для 250 малышей. Эти объекты имеют стратегическое значение для города.

На данный момент строители активно трудятся над фундаментом будущих зданий. Они уже выполнили обратную засыпку, разработали котлован, подготовили песчаную подушку и дренажный слой, провели бетонную подготовку и гидроизоляцию.

Сейчас специалисты готовят защитную стяжку. В ближайшее время они приступят к армированию и заливке фундамента, после чего начнут возводить стены.

Начальник участка Рустам Нежданов подтверждает, что работы идут по графику. Сдать объекты планируют к 1 сентября 2027 года. Новая школа и детский сад откроют двери для 800 юных жителей, что станет значительным шагом в развитии города.