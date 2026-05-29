В Рошале продолжается строительство уникальной тренировочной дымокамеры

На территории пожарно-спасательной части №8 в городе Рошале полным ходом идет строительство тренировочной дымокамеры. Фундамент под этот масштабный объект был заложен еще осенью прошлого года, и сейчас рабочие возводят стены.

Заместитель начальника 8-й пожарно-спасательной части города Рошаль Дмитрий Скотников сообщил, что в строительстве принимают участие все сотрудники части. Размеры объекта составят 11 на 11 метров, и он станет первым и единственным в гарнизоне.

Газодымозащитники будут использовать дымокамеру для отработки навыков работы в условиях, непригодных для дыхания. Это позволит им эффективнее действовать в реальных ситуациях, спасая жизни и имущество жителей округа. Тренироваться в новой дымокамере смогут все желающие пожарные из Шатурского округа.

Завершить строительство уникального тренировочного комплекса планируют до августа текущего года.