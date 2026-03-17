В Рошале повысили надежность работы котельной

В городе Рошаль на улице Коммунаров, 7А установили новый резервуар для воды объемом 200 кубометров. Этот бак станет запасным источником воды для котельной в случае внештатных ситуаций, таких как прорыв трубы или ремонтные работы.

Директор по капитальному строительству Александр Алексеев сообщил, что сейчас специалисты занимаются соединением внутренних труб и настройкой электроники. Этот процесс называется «обвязкой» коммуникаций.

Для поддержания стабильного давления в системе в котельную уже завезли мощный насос. Он будет обеспечивать циркуляцию воды и предотвращать перебои с давлением даже в моменты пиковых нагрузок.

Все работы планируется завершить и запустить оборудование в этом году. Это сделает коммунальное хозяйство Рошаля более надежным и защищенным.